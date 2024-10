La crescita del settore costruzioni: occupazione in aumento e nuove sfide

(Teleborsa) - Le, che comprendono, si confermano tra i principali datori di lavoro in Italia. Nel 2023, il, con una crescita media annua del 3,8% dal 2019 al 2022. Anche la dimensione media delle imprese è aumentata, passando da 13 a 16 addetti per azienda nel 2023. A livello economico, il fatturato aggregato delle imprese ha, con una crescita media annuale dell'11,3% nel quadriennio 2019-2022. L'Ebitda ha toccato i 66,7 miliardi di euro.Secondo l'realizzato in collaborazione con, il settore edilizio ha visto una crescita significativa, con oltree un aumento della dimensione media delle imprese da 14 a 18 dipendenti. Anche l'impiantistica ha registrato una forte espansione, cone un. Nel settore della progettazione e digitalizzazione, la crescita occupazionale ha raggiunto il 5,6%, grazie all'investimento in nuove competenze e tecnologie.SAIE 2024, in corso a, propone numerose iniziative incentrate su, ha dichiarato: "La filiera delle costruzioni sta attraversando unaL'incremento del numero di addetti e la crescita delle imprese confermano la capacità del settore di rispondere alle sfide del nostro tempo. Investire in formazione e competenze è essenziale per lo sviluppo sostenibile del comparto".Tra gli eventi in programma, la finale della gara nazionale die la