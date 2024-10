Nextchem (Maire) si aggiudica licensing e PDP impianto idrogeno in Vietnam

MAIRE

(Teleborsa) -annuncia che la controllata(Sustainable Technology Solutions), tramite, si è aggiudicata da Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (BSR) ilper una, nell'ambito del più ampio progetto di riqualificazione ed espansione della raffineria di Dung Quatdi produzione di idrogeno con una(Nm3/h), sfruttando la sua tecnologia proprietaria. Questa soluzione, che fa parte del portafoglio di tecnologie per l'idrogeno NX Reform, consente lai e permette di ridurre l'impronta carbonica tramite l’integrazione della, CEO di MAIRE, si è detto "orgoglioso di questo importante risultato, che conferma il nostro eccellente track-record nel rinnovare gli impianti di produzione esistenti per migliorare l'efficienza e ridurre i consumi, grazie al nostro riconosciuto know-howtecnologico e alle nostre impareggiabili capacità di ingegneria di processo".