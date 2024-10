Piano Mattei, Cabina di regia: "Creare nuovo modello di sviluppo e partneriato con l'Africa"

(Teleborsa) - "Nell'ambito della Cabina di regia, è emersa la comune volontà a considerare il Piano Mattei come un'iniziativa di respiro nazionale, che risponde all'interesse nazionale italiano di creare un nuovo modello di sviluppo e partneriato con l'Africa". È quanto fa sapere Palazzo Chigi commentando in una nota lapresieduta dalsvoltasi oggi presso la Sala Verde di Palazzo Chigi.Alla riunione hanno preso parte i Ministeri interessati, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Banca d'Italia, l'Anci e un'ampia rappresentanza del Sistema Italia, degli Enti e delle società dello Stato e delle imprese a partecipazione pubblica, del mondo dell'università e della ricerca, del terzo settore e della cooperazione, delle associazioni datoriali e delle organizzazioni di categoria. Sono stati invitati, per la prima volta, ai lavori della Cabina di Regia, i Presidenti della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato e della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei deputati.Nel corso della riunione, è stata illustrata la, per la successiva trasmissione al Parlamento, nella quale sono dettagliate le principali iniziative in corso nelle nove Nazioni dove sono stati avviati i progetti pilota del Piano, adottato lo scorso 7 ottobre con DPCM a seguito del parere espresso dalle Commissioni parlamentari.Sono state ricordate – sottolinea Palazzo Chigi – leanche in collaborazione con il sistema della Cooperazione italiana nel continente africano negli ultimi mesi, unitamente al perfezionamento degli strumenti finanziari a sostegno dei progetti previsti nel quadro del Piano.Nel corso della riunione, è stata sottolineata la "lanciata in ambito G7", in particolare attraverso la partecipazione italiana annunciata al Vertice G7 di Borgo Egnazia dallaal progetto infrastrutturale regionale del Corridoio di Lobito in Africa australe.