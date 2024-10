Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,03% sul; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,71% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 5.792 punti. In denaro il(+0,8%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,68%).L'attenzione degli investitori è stata rivolta ai, pubblicati in serata da cui è emerso che quasi tutti i partecipanti al meeting, in cui è stato deciso un taglio dei tassi di interesse da 50 punti base, hanno ritenuto che i rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione fossero "più o meno in equilibrio". Alla luce dei progressi sull'inflazione e dell'equilibrio dei rischi, "tutti i partecipanti hanno concordato che fosse appropriato allentare la posizione della politica monetaria". Tuttavia, le minute hanno mostrato un certo, anche se alla fine sono un membro del FOMC (Michelle Bowman) ha votato contro perché avrebbe preferito un taglio da 25 punti base.Ora il focus si sposta sui dati sull'inflazione negli Stati Uniti in uscita oggi e sulla stagione delle trimestrali in avvio domani, venerdì 11 ottobre, con i risultati delle big bancarie.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,02%),(+1,01%) e(+0,92%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,88%) e(-0,54%).del Dow Jones,(+3,24%),(+2,50%),(+2,09%) e(+2,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,41%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,25%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,10%),(+5,40%),(+5,09%) e(+3,53%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,11%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,34%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,87%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,59%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 231K unità; preced. 225K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,7%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 70,2 punti; preced. 70,1 punti)14:30: Empire State Index (preced. 11,5 punti).