Produzione industriali, pessimisti i consumatori: crisi inarrestabile

(Teleborsa) - Secondo i dati resi noti oggi dall'Istat, ladisale dello 0,1% sul mese precedente e scende del 3,2% su base annua. "Una Caporetto – ha commentato, presidente dell'–. Prosegue il capitombolo delle nostre industrie. Il disastroso tonfo della produzione industriale dura ininterrottamente da febbraio 2023, registrando il 19° calo tendenziale consecutivo! Sabbie mobili dalle quali si può uscire o sperando che il resto del Mondo segni una crescita elevata o rilanciando i consumi degli italiani, ora ridotti alle spese obbligate".Secondo lo studio dell'associazione, la produzione di agosto 2024, nel confronto con gennaio 2023, ossia prima che iniziasse la discesa, è inferiore del 5,1% nei dati destagionalizzati. Per i beni di consumo ilè del 5,4%, che sale all'8,5% per i beni di"I dati ci confermano che sono i beni di consumo durevoli a trascinare in basso la. La prova del nove che l'andamento negativo della produzione è collegato alla difficoltà delle. Uno spiraglio di luce arriva dal confronto con luglio 2024, con un recupero dei beni di consumo non durevoli del 3,6%. Bisognerà però attendere i prossimi mesi per capire se si tratta solo di un rimbalzo o di un'inversione di tendenza", ha aggiunto Dona.Ilha definito "inarrestabile" la crisi dell’industria italiana, con i numeri dell’Istat che confermano il trend fortemente negativo del 2024. "La produzione industriale registra il diciannovesimo calo consecutivo su base tendenziale, con una riduzione ad agosto del -3,2% su anno – ha spiegato il presidente Carlo Rienzi – Una contrazione che investe tutti i settori, ma che si fa più marcata se si analizza l’andamento dei, che ad agosto scendono del -2% su base annua e del -4% nei primi otto mesi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un vero e proprio tonfo per quelli durevoli, in calo verticale del -6,5% nel 2024”."Nonostante la crescita deldelle famiglie, i consumi non ripartono, con effetti diretti sue sui conti nazionali – ha aggiunto Rienzi – Il governo deve intervenire per invertire la rotta e adottare misure davvero efficaci sul fronte della nostra economia".