Scuola, precario lungo corso ottiene maxi risarcimento di 32.000 euro a Enna

(Teleborsa) - A una settimana dalper l’abuso dei contratti a termine, , cominciano ad arrivare ledel lavoro cona favore dei precari che hanno presentato ricorso. Uno di questi è stato prodotto dal, dove il giudice ha applicato per la prima volta il, che ha raddoppiatoriconoscibile in Italia, garantendo all’insegnante ricorrente ben 14 stipendi, per una suo favore di circa"Quella che arriva da Enna, la sentenza n. 471/2024, rappresentache ha avuto giustizia e il risarcimento che merita", afferma il, parlando si una "che conferma la bontà dell’operato dei legali Anief sempre in funzione di una maggiore tutela dei diritti dei soci iscritti alla nostra giovane organizzazione sindacale"."Ben vengano queste sentenze - afferma - la nostra viva speranza è che si moltiplichino, perché questo farebbe bene a rendere la nostra azione dei ricorsi in tribunale ancora più incisiva fino a produrre finalmente unaper tutte le classi di concorso, dunque, e la trasformazione di tutti i posti in organico di fatto o in deroga in posti di diritto utili alle"Il punto non è comprendere se anche quest’anno si supererà o meno il vergognoso record di 250mila supplenti annuali, ma comprendere se il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia Europea, per la perdurante violazione della normativa europea sul lavoro a tempo determinato, frutto di 14 anni di battaglie portate avanti dall’Anief,", conclude il sindacalista.