Simest (Gruppo CDP), inaugurato il nuovo ufficio a San Paolo in Brasile

(Teleborsa) -, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo CDP, comunica l’apertura deldella società ain. All’evento, tappa della missione di sistema della Farnesina in America Latina, sono intervenuti il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,, e l’Amministratore delegato di SIMEST,Il nuovo ufficio rafforzerà l’azione di SIMEST in supporto della crescita internazionale delle, fornendo un sostegno concreto per l’ingresso e il consolidamento in un mercato dalle grandi potenzialità sia nei settori tradizionali del Made in Italy che in quelli più innovativi. L’America Latina è infatti un’area di primaria importanza per la crescita internazionale delle imprese italiane in considerazione delle relazioni economiche in continua crescita.In questo contesto ilrappresenta una delle economie più forti del continente sud-americano. Sono infatti quasi 1.000 le imprese italiane che hanno deciso di investire in Brasile e che hanno ormai acquisito quote di mercato in settori strategici comeL’azione di SIMEST per l’delle PMI italiane in Sud America si completerà con un prodotto finanziario dedicato che sarà presentato nelle prossime settimane.L’Amministratore delegato di SIMEST,, ha dichiarato: "Con l’apertura dell’ufficio SIMEST in Brasile, confermiamo la nostra strategia di presidio dei mercati chiave per lo sviluppo internazionale del Made in Italy, dai Balcani Occidentali, all’Africa, all’Asia e, a breve, anche al Nord America. Ci impegniamo per permettere alle nostre aziende di sfruttare pienamente le possibilità di sviluppo in questo territorio, grazie alla cooperazione sistemica tra le istituzioni del “Sistema-Paese”, guidate dalla Farnesina, e attraverso un dialogo costante col sistema produttivo. Siamo pronti a favorire la crescita del sistema produttivo italiano in America Latina attraverso un’azione mirata di promozione degli scambi commerciali e favorendo la creazione di partnership strategiche".Nella giornata odierna, inoltre, l’AD Corradini D’Arienzo ha sottoscritto con, Presidente di, un Memorandum of Understanding finalizzato a potenziare le opportunità commerciali tra l’Italia e lo Stato di San Paolo. A questo scopo i due istituti s’impegnano a esplorareper l’attivazione di programmi di formazione e di scambio del personale e di pratiche commerciali, con un possibile coinvolgimento della rete dell'associazione settoriale italiana e brasiliana.