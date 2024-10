Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - La borsa dichiude la seduta odierna con un timido guadagno, seguendo la performance positiva della piazza di Wall Street, la vigilia. A sostenere il listino giapponese contribuisce anche la svalutazione dello yen che galvanizza i titoli legati all'export.L'indicemettendo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dello 0,73% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Rimbalza la piazza di Hong Kong che segna un +3,87%, dopo due sedute all'insegna della debolezza, sulla delusione degli investitori per la mancata presentazione di nuovi stimoli all’economia da parte delle autorità di Pechino. In frazionale progresso(+0,5%) che ha riaperto i battenti dopo la pausa della vigilia.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,32%; guadagni frazionali per(+0,5%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,08%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,21%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,01%.Il rendimento dell'è pari 0,95%, mentre il rendimento delscambia 2,19%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,2%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. 3,1%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. -0,1%)01:50: Bilancia commerciale (preced. -695,3 Mld ¥)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,4%).