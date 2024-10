UniCredit e SACE supportano i piani di crescita sostenibile di Borsoi

(Teleborsa) -sostiene icon una nuova, della, assistito dallaPiù nello specifico il finanziamento è destinato ache porterà alla(via Castellana), un progetto a, caratterizzato da immobili ad alta efficienza energetica (classe energetica A4) e con la costruzione di un impianto fotovoltaico con una potenza da 80 kWp.La costruzione del nuovo punto vendita e assistenza Borsoi a Treviso si prevedee si inserisce nella più ampiadella storica concessionaria veneta che ha portato all’apertura di una nuova sede a Rovigo e all’avvio, nel 2021, dell’iniziativa ‘BorsoiForPlanet’, incentrata sulla mobilità sostenibile.commenta: "La transizione ecologica riguarda sicuramente la, che è il nostro core business, ma anche leed in particolaredelle persone, collaboratori e clienti. Quest’ultimo aspetto è il principale obiettivo dei nostri investimenti. Ringraziamo UniCredit per affiancarci in questi passaggi importanti di crescita, e per la qualità della relazione e della collaborazione. La partnership è un valore fondamentale per affrontare le sfide che ogni azienda ha di fronte a sé".Dichiara"I temi della sostenibilità e dello sviluppo del territorio non sono tra loro antitetici ma anzi, come dimostra quest’operazione portata avanti dal gruppo Borsoi, possono essere. Il nostro intervento, al di là della sua ratio finanziaria, ha una valenza simbolica perché vuole rimarcare ancora una volta, nel concreto, la vicinanza alle imprese del Nord Est che sposano tali visioni".Laè dedicata all’intero ecosistema delle imprese italiane, in particolare alle PMI, che rappresentano il cuore del. In coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, SACE è stata autorizzata a rilasciare garanzie relative ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana sotto i profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica o dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. I finanziamenti con garanzia SACE Futuro rispondono dunque ai bisogni dell’impresa sostenendone la competitività sui mercati esteri e la crescita nel mercato domestico.