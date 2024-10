Zurich presenta Zurich Power II: "Sicurezza patrimoniale e rendimenti ottimali"

(Teleborsa) - Rispondere a una crescente esigenza di protezione e conservazione del patrimonio personale. Con questo obiettivo – in un contesto macro-economico come quello attuale, caratterizzato tanto da prospettive di una maggiore distensione dovuta all'attenuarsi della spinta inflattiva, quanto da incertezze geopolitiche e sfide economiche a livello globale, che vede la ricerca di una stabilità finanziaria prioritaria per i risparmiatori –ha messo nuovamente a disposizione dei propri clienti una soluzione di investimento in grado di coniugare un alto livello di sicurezza con rendimenti ottimali, che è da oggi distribuita dagli agenti Zurich e dai Consulenti Finanziari Zurich Bank.offre unche, non risentendo delle fluttuazioni dei mercati finanziari, si riconferma essere una risposta concreta alle preoccupazioni e ai bisogni dei risparmiatori. Inoltre, Zurich Power II offre un bonus a scadenza dell'1% sul premio investito, che si aggiunge al capitale maturato. Con Zurich Power II, i clienti investono in un paniere di titoli obbligazionari, selezionati da Zurich, di società europee di primaria rilevanza e ad alta affidabilità (100% investment grade) che consente di ottenere un rendimento annuo, netto costi, del 2,75% per 7 anni garantito da Zurich.Il lancio della nuova soluzione segue quello diche, precedentemente offerta ai clienti di Zurich e Zurich Bank nel primo semestre del 2024 come soluzione ideale per i risparmiatori, ha contribuito a imprimere nuovo slancio al mercato e a rivitalizzare l'offerta dei prodotti d'investimento tradizionali che troppo spesso offrono rendimenti stabili ma poco competitivi."Le sfide globali poste dal contesto attuale – ha dichiarato– generano ancora troppo spesso incertezza e timore da parte dei risparmiatori, che tendono a conservare il proprio patrimonio prediligendo alti livelli di liquidità sul conto corrente e rinunciando ad una visione a lungo termine realmente vantaggiosa. Nato con l'obiettivo di rispondere a questo bisogno, Zurich Power II segue la scia della soluzione lanciata ad inizio anno, in un mercato altrettanto sfidante, offrendo ai nostri clienti una soluzione sicura e unica. Grazie alla garanzia di un rendimento competitivo e ai benefici degli investimenti assicurativi, forniamo ai nostri risparmiatori un'opportunità di investimento affidabile e lungimirante, in grado di garantire stabilità e sicurezza nel tempo".consente inoltre di optare anche per la liquidazione tramite cedola annua, andando così incontro alle eventuali esigenze personali di integrazione del reddito. Con possibilità di riscatto anticipato dopo un anno, la soluzione offre flessibilità ai risparmiatori oltre a tutti i vantaggi tipici dei prodotti assicurativi, partendo da quelli successori e di garanzia delle rendite.È possibile investire nella nuova soluzione – fa sapere Zurich in una nota – rivolgendosi agli agenti Zurich e ai consulenti finanziari Zurich Bank.