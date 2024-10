Brembo corre in Borsa dopo l'acquisizione di Ohlins Racing

Brembo

Pirelli

Brembo

(Teleborsa) -per, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, dopo che ha siglato un accordo con Tenneco (nel portafoglio di Apollo Global Management) per l', leader nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell'aftermarket.Si tratta della più grande acquisizione nella storia di Brembo: il corrispettivo della transazione è(che corrispondono a circa 370 milioni di euro al tasso di cambio odierno) in assenza di cassa o debito finanziario.A inizio mese Brembo ècompletamente dal capitale di, cedendo il 5,58% detenuto nella società in una procedura di accelerated bookbuilding, per un corrispettivo complessivo pari a quasi 283 milioni di euro., con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 10,18 e successiva a 10,43. Supporto a 9,94.