Il Comparto chimico italiano interrompe la serie di cinque rialzi consecutivi (-0,66%)

(Teleborsa) - Ilsta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'è senza direzione.L'ha esordito a quota 35.941,92, e chiude a 36.123,25, con un ribasso di 240,52 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre ilsi ferma a 1.543,17, dopo aver iniziato gli scambi a 1.541,8.Tra le medie imprese quotate sul, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,55%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,77% sui valori precedenti.