Manovra, Giorgetti: avviato sentiero per sana finanza pubblica

(Teleborsa) -alla Commissione europea iloi numeri e quindi il CdM approverà questo, poi per il 20 ottobre lo presenteremo al, penso quest'anno alla Camera dei deputati per l'alternanza". Lo ha detto il ministro dell'Economia,all'evento di FdI 'Far crescere insieme l'Italia'., siamo riusciti a portarlo al, ha detto Giorgetti. ", sintomo di credibilità di un governo è sceso di 100 punti", ha proseguito. "In questi due anni abbiamo dimostrato che l'arrivo di questi newcomers al governo non ha causato i disastri che tanti auspicavano o annunciavano, al contrario la credibilità del paese per ragioni politiche edtravisamento dei fatti, rispetto allo storia dei sacrifici: io davanti a un consesso di banchieri ho detto che i sacrifici li devono fare tutti, anche loro, non mi sembrava di aver detto una bestemmia in chiesa", ha detto riferendosi alle sue parole della scorsa settimana nel corso di un evento di Bloomberg. "Ne è e suscitato un dibatitto incredibile, ma davanti a una platea di banchieri ripeterei la stessa cosa", ha proseguitonoi abbiamo scritto nelche allineeremo le accise di gasolio e benzina, lo dobbiamo fare per gli impegni europei. Non abbiamo scritto 'incrementiamo' ma 'allineiamo', ridurremo le accise sulla benzina e aumenteremo quelle su gasolio ma gradualmente con un impatto che non sarà neanche percepibile"non hanno niente da temere, sarà una manovra equilibrata che metterà a tacere tutte queste polemiche astruse viste in questi giorni". "L'obiettivo principale era la conferma del taglio del cuneo fiscale,In manovra ", tra virgolette a chi se lo merita", ha proseguito Giorgetti. "Il nostro obiettivo principale era confermare il taglio del cuneo fiscale contributivo, lo renderemo strutturale", ha proseguito. "Continueremo nella politica di interesse per la famiglia, per i figli, perché il tema della denatalità e demografico è il problema dei problemi"."Allineare non è incrementare, questa è la situazioneha concluso il Ministro.