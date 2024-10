Online il primo episodio di “Circular Future Tour”: ecologia e sostenibilità con Marcello Ascani

(Teleborsa) - Èildella, progetto realizzato nell’ambito della, il settore educational del, ee che vede come protagonista e conduttore lo"Circular Future Tour" èche racconta l’impegno del Gruppo nel mettere in pratica i, dell’e del: il tour, realizzato a bordo di un Van – rigorosamente elettrico - ci accompagna tra, alla scoperta delle attività che Iren svolge in diversi territori. I tre episodi verranno pubblicati con cadenza settimanale fino al 25 ottobre.Il, già online sul canale Youtube del Gruppo,: a essere protagoniste saranno infatti le risorse idriche e il grande impegno tecnologico e professionale che Iren mette in campo in Liguria per garantire acqua di qualità ai cittadini e ai tanti turisti che affollano le coste, con l’obiettivo di contribuire alla tutela di un ambiente di grande bellezza, grazie anche agli impianti di depurazione.Il, racconta i servizi ambientali e di come l’economia circolare diventa realtà: partendo dai servizi di raccolta rifiuti della città di Parma, attraverso l’impegno dei cittadini e del personale Iren, materiali di scarto vengono trasformati in energia pulita per il territorio. In particolare, le immagini racconteranno la produzione del biometano e compost nell’impianto Forsu di Reggio Emilia.Infine,, per parlare di energia elettrica e di come questa arriva nelle nostre città saremo in: Marcello Ascani partirà dall’invaso di Ceresole Reale, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, per scoprire come funziona la produzione idroelettrica e come, passando dalle cabine primarie della rete elettrica, come la Cabina Arbarello, arriva nelle case di Torino.Negli episodi del Circular Future Tour si esplorano anche i territori circostanti gli impianti Iren, andando alla ricerca delle curiosità locali e delle realtà di valore presenti.La redazione di Giffoni Innovation Hub ha inoltre curato una call per, selezionando un gruppo di tre ragazzi e ragazze che, in ogni episodio, sono stati invitati sul Van per partecipare al tour e rispondere proprio alle domande raccolte online. Il pubblico della GenZ ha così la possibilità di vivere questa avventura non solo attraverso gli occhi dell‘host ma anche attraverso quelli dei loro coetanei. Il Van, infatti, è il luogo perfetto per discutere i valori della sostenibilità, creando un incontro di edutainment su quattro ruote.