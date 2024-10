Giornalisti, ENEA e FREE: al via corsi formazione su energia e sostenibilità

(Teleborsa) -in collaborazione con Ordine Nazionale dei Giornalisti (ODG) e Stampa Romana, organizzano un ciclo- uno al mese fino a gennaio - che tratteranno in particolare dicomunicazione, fonti rinnovabili, cambiamenti climatici e mobilità.“In un periodo nel quale anche la sana informazione è sotto attacco da parte di continue fake news e da una costante disinformazione, abbiamo voluto fornire agli operatori dell’informazione italiana una sorta di cassetta degli attrezzi per poter affrontare in maniera agile, rapida ed efficiente le tematiche energetiche che sono in continuo cambiamento. E lo abbiamo fatto con una delle strutture più all’avanguardia in Italia sul fronte dell’energia: l’ENEA", affermapresidente del Coordinamento FREE.“L’ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e, in questa veste, ha fra i suoi compiti l’informazione scientifica ai cittadini. Questa collaborazione con FREE, l’Ordine Nazionale dei Giornalisti e Stampa Romana - ha sottolineato il Direttore Generale di ENEAè un’occasione per comunicare, attraverso i nostri ricercatori, su tematiche che ci vedono impegnati nelle nostre attività e progetti quotidiani. Si tratta di un’opportunità per fare una ‘corretta e buona’ informazione in una fase quanto mai cruciale anche per le scelte strategiche che devono essere prese”.“L’ambiente e l’energia sono stati a lungo considerati ambito di informazione specialistica, settoriale. Oggi il cambiamento climatico, le scelte necessarie della transizione ecologica, la contesa per le risorse che è fattore importante per comprendere i conflitti in atto e il mutamento degli equilibri geopolitici, hanno reso l’opinione pubblica consapevole della centralità di questi temi, per il dibattito politico, per le ricadute sulla vita di tutti i giorni di cittadini e consumatori. A tutti i giornalisti è quindi richiesto un ulteriore bagaglio di conoscenze e strumenti per fornire un’informazione puntuale, rigorosa, accessibile a tutti. È il senso di questi corsi di Free ed ENEA, con il riconoscimento, per i crediti, dell’Ordine dei giornalisti, che qualificano particolarmente l’offerta formativa di Stampa Romana, uno dei cardini della nostra attività sindacale”, dichiara, segretario di Stampa Romana.