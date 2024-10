Amplifon, sottoscritti due nuovi finanziamenti per 250 milioni di euro per obiettivi sostenibilità

Amplifon

(Teleborsa) -, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha sottoscritto due nuovi, delladurata di cinque anni e amortizing, per un ammontare complessivo diL'azienda ha precisato che con(CDP) è stato sottoscritto un finanziamento di complessivi 200 milioni di euro così suddiviso: 100 milioni di euro da UniCredit a supporto delle iniziative di sviluppo del Gruppo e 100 milioni di euro da CDP che ha co-finanziato gli investimenti in innovazione di Amplifon in Italia. Le risorse di Cassa Depositi e Prestiti si vanno a sommare a quelle concesse nel luglio dello scorso anno dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) dedicate all’innovazione in Europa.ha invece finanziato per 50 milioni di euro, con Garanzia Futuro di SACE, l’implementazione a livello internazionale del nuovo format dei negozi Amplifon, "volto a fornire un’esperienza immersiva e completamente personalizzata ai consumatori, grazie a elementi visivi e digitali integrati in un design architettonico innovativo e sostenibile"."Questi finanziamenti – ha commentato il CEO di Amplifon– sono legati ad alcuni degli obiettivi del nostro piano di sostenibilità e si inseriscono nel percorso di continua integrazione dei fattori ESG nella strategia operativa e finanziaria del Gruppo. Con gli accordi annunciati oggi, salgono a cinque i finanziamenti sustainability-linked che abbiamo sottoscritto dal 2021 a oggi per un ammontare complessivo di 850 milioni di euro, a testimonianza della nostra ambizione di creare valore a beneficio di tutti gli stakeholder".