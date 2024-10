Airbus taglia fino a 2.500 posti di lavoro in settore difesa e spazio

Airbus

(Teleborsa) -, divisione del colosso europeo dell'aviazione, ha annunciato l'e la forza lavoro alla luce di un, in particolare nel segmento Space Systems, nel quale sono stati registrati considerevoli oneri finanziari nel 2023 e nel 2024.Le misure previste comprendono la creazione di una struttura organizzativa più efficace ed efficiente per la Divisione, in particolare per quanto riguarda le funzioni centrali, nonché una piena responsabilità operativa end-to-end per le linee di business Air Power, Space Systems e Connected Intelligence. Si prevede che queste misure comporteranno unaall'interno di Airbus Defence and Space"Negli ultimi anni il settore della difesa e dello spazio e, di conseguenza, la nostra Divisione hanno risentito di un contesto di business in rapida evoluzione e molto sfidante, con catene di fornitura interrotte, rapidi cambiamenti nelle operazioni belliche e una crescente pressione sui costi dovuta ai vincoli di bilancio - ha dichiaratodi Airbus Defence and Space - Sebbene gli sforzi di trasformazione iniziati nel 2023 abbiano iniziato a dare i loro frutti, in particolare per quanto riguarda le prestazioni operative e la gestione del rischio, stiamo ora compiendo i passi successivi, non da ultimo per adattarci a un mercato spaziale sempre più difficile".Airbus Defence and Space hain merito all'adattamento proposto. I dettagli del piano saranno definiti insieme alle parti sociali e non sono previste azioni obbligatorie, si legge in una nota.