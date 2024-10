Snam, Venier: obiettivi molto chiari per ridurre emissioni, innovazioni essenziali

Snam





(Teleborsa) - Il primo Transition Plan di Snam è ": quelle che si chiamano scope 1 e 2, cioè quelle che fanno riferimento direttamente a Snam, prevediamo di farle diminuire del 40% entro il 2030 poi di essere Carbon Neutral nel 2040 e Net Zero nel 2050; a questo si associa la riduzione delle emissioni della nostra catena di fornitura e delle nostre imprese associate che prevediamo di far diminuire del 30% entro il 2030". Lo ha affermato l'Amministratore Delegato di, a margine della presentazione del primo Transition Plan della società, una roadmap trasparente per delineare in maniera definita e sistematica gli obiettivi al 2050."A ciò si aggiunge l'obiettivo sulla, che ci vede neutrali già quest'anno ma ci diamo l'obiettivo di dare un contributo positivo entro il 2027", ha aggiunto.Snam è inoltre impegnata nella decarbonizzazione del sistema energetico, facendo leva sul ruolo chiave nello sviluppo delle attività di transizione: biometano, idrogeno, cattura e stoccaggio del carbonio ed efficienza energetica. Questi sforzi sono supportati da un solido programma diper il periodo 2023-2032., non lo diciamo solo noi ma lo dicono tutti - ha sottolineato Venier - Solo una parte di quelle che sono le soluzioni che noi oggi abbiamo a disposizione effettivamente saranno le soluzioni di domani per il 2050. Stiamo aspettando e sviluppando nuove nuove innovazioni che ci consentiranno di fare il salto di qualità"."Certamente - ha spiegato - dal nostro punto di vista è importante guardare a quegli strumenti come lo, ad esempio, che risponde efficacemente e complementa lo stoccaggio elettrochimico oggi utilizzato; piuttosto che quelle tecnologie che ci consentono die il suo stoccaggio".