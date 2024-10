Wall Street apre in positivo spinta dal settore tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

energia

finanziario

Nvidia

Advanced Micro Devices

Broadcom

Intel

Qualcomm

Micron Technology

(Teleborsa) - Wall Street apre la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,27%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.860 punti.In frazionale progresso il(+0,51%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,41%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,03%),(+0,54%) e(+0,51%).Wall Street rispetta quindi le attese che la vedevano in avanzamento in apertura dopo la forte trimestrale presentata dal produttore di chip taiwanese, che ha registrato utili più alti del previsto spinti dalla domanda sostenuta proveniente dal settore dell’Negli scambi pre-mercato hanno registrato rilevanti guadagni tutte le aziende tech legate al mondo dei chip. Le azioni di, cliente di TSMC, sono salite del 3,1%, bene anche(rispettivamente +2,7% e +2,8%), così come(+1,2%). In positivo(+2,3%) e(+2,2%).Positivo anche l'impatto della decisione dellache ha confermato l'attesodi 25 punti base. "La decisione di ridurre il tasso sui depositi presso la banca centrale, tasso mediante il quale il Consiglio direttivo orienta la politica monetaria - ha spiegato l'Eurotower - scaturisce dalla valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria".Sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono risultate sopra le attese con un incremento dello 0,4%, mentre la frenata della produzione industriale e della manifattura conferma la fase di stallo del settore e dell'economia. Si attendono a breve i dati sullee sulleindustriali e l'