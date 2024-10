BPER avvia il webinar “Oltre il Rosa” per promuovere l’educazione finanziaria femminile

(Teleborsa) - A partire dal, in collaborazione con l’, lancerà il webinar "Oltre il Rosa – Economia e autonomia secondo Azzurra Rinaldi". Il progetto prevedefruibili sul sito di BPER, per contrastare la violenza economica e, con un focus particolare sul mondo femminile.Il programma includerà il supporto di documenti grafici e pillole informative per fornire strumenti utili a superare stereotipi culturali e valorizzare l’empowerment femminile.Il22 ottobre: "C’è ancora bisogno di parlare di parità? Partiamo dai dati"6 novembre: "Dati di contesto internazionali e come si colloca l’Italia. Perché è importante essere autonome nella gestione del denaro"19 novembre: "Violenza economica e dipendenza economica: come riconoscerle e affrontarle"4 dicembre: "Se non lavori, non guadagni"16 dicembre: "Parte tutto dagli stereotipi"10 gennaio: "La distanza dal denaro che si apprende da piccole: parliamo di paghetta. Socializzazione Economico-Finanziaria"20 gennaio: "Perché abbiamo bisogno dell’educazione finanziaria? Risparmio"3 febbraio: "Empowerment e leadership femminili: che relazione hanno con il denaro?"18 febbraio: "È vero che il denaro è potere?"4 marzo: "Prendiamo spazio, anche in finanza"dichiara:"Siamo felici di intraprendere questo percorso con Azzurra Rinaldi e poter proporre strumenti pratici perTema sul quale abbiamo sempre investito molto in BPER. Siamo convinti, infatti, che una maggiore consapevolezza sulla gestione del denaro possa fornire loro".aggiunge: "Sono davvero orgogliosa del percorso che abbiamo sviluppato con BPER. Abbiamo voluto dare vita ad un progetto potente e democratico, aperto e gratuito. E per renderlo davvero accessibile a tutte, abbiamo deciso di utilizzare un, attraverso il quale veicolare nella maniera più immediata possibile i concetti di base dell’economia, perché non c’è empowerment senza consapevolezza finanziaria".