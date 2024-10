ISTAT, produzione costruzioni in calo ad agosto

(Teleborsa) - Ad agosto 2024, l’indice destagionalizzato dellaregistra un calo dell’1,8%, dopo la crescita di luglio, mostrando ladall’inizio dell’anno. Nella media del trimestre, il saldo risulta lievemente positivo.Lo rileva l'sottolineando che rispetto ad agosto 2023, la produzione nelle costruzioni diminuisce sia nella serie grezza, sia nella serie corretta per gli effetti di calendario. In quest’ultimo caso si tratta del primo calo da gennaio 2021.Nellala produzione nelle costruzioni aumenta dello 0,1% nel confronto con il trimestre precedente., l’indice corretto per gli effetti di calendario registra una flessione dello 0,3% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 22 di agosto 2023), mentre l’indice grezzo cala del 3,7%.Nelladel 2024, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 6,8%, mentre l’indice grezzo cresce del 7,9%.