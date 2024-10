First Capital, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 24,4 euro) ilsu, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, confermando la" sul titolo, visto l'upside potenziale del 68%.Gli analisti scrivono che, nonostante un temporaneo andamento negativo del fair value di alcune società in portafoglio che ha influenzato il risultato netto nel primo semestre 2024, First Capital hadi crescita (ad esempio) e sull'integrazione e finalizzazione delle operazioni Invest Italy SIM e Value Track.A gennaio 2024, First Capital ha annunciato l'acquisizione di Value Track, una boutique di consulenza indipendente focalizzata sulle PMI italiane, che verrà finalizzata a ottobre 2024, dopo la recente approvazione della Banca d'Italia. Queste operazioni hanno, ampliando il portafoglio di servizi per includere la consulenza per le quotazioni e le società quotate all'EGM. Le attività di First Capital saranno suddivise in due aree: 1), svolte da First SICAF, con AUM di 70 milioni di euro, e da search investment vehicle, ad esempio First4Progress 1, lanciato nel 2022 per fungere da pilastro nell'IPO di. Nel 2024 è stato lanciato un nuovo veicolo di investimento di ricerca, First4Progress 2; 2), gestita da Value Track SIM (nuova denominazione Invest Italy SIM), focalizzata su servizi di capital market, corporate broking e operazioni di finanza straordinaria.