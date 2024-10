Green Oleo, Integrae SIM alza target price e conferma Buy

Green Oleo

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato aper azione (da 1,90 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 105%.Alla luce dei risultati di bilancio inerenti al primo semestre 2024, gli analisti hannosia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzionepari a 67,50 milioni di euro e un EBITDA pari a 4,25 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 6,3%.Per gli, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 82,20 milioni di euro (CAGR 23-26: 9,5%) nel FY26, con EBITDA pari a 6,15 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 7,5%), rispetto a 1,55 milioni di euro registrati nel FY23 (corrispondenti a un EBITDA margin del 2,5%).