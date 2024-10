Sotto la parità il comparto chimico italiano (-0,66%)

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

mid-cap

SOL

Aquafil

(Teleborsa) - Si è mosso poco sotto i livelli della vigilia l', mentre ilregistra un buon rialzo.Ilha chiuso a quota 37.146,4, in ribasso di 247,9 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 1.552, dopo aver avviato gli scambi a 1.538.Tra leitaliane, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,67%.Tra ledi Piazza Affari, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,53%.