BBVA, in Italia raggiunti con due anni di anticipo target fissati al 2026

BBVA

(Teleborsa) -raggiunge con due anni di anticipo l'obiettivo di crescita in Italia fissato per il 2026. La banca spagnola ha acquisito 580mila clienti in Italia nei tre anni di attività bancaria retail nel paese, avvicinandosi all'obiettivo prefissato per la fine del 2024, pari a 600mila clienti.BBVA ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano nel 2021 con un piano di crescita quinquennale che prevedeva l'acquisizione di 100.000 clienti all'anno. In soli tre anni, ha superato questo traguardo, sottolinea la banca."Vogliamo essere la prima banca di riferimento per gli italiani, offrendo la migliore esperienza possibile con una proposta a lungo termine", ha dichiarato Javier Lipúzcoa, Direttore Digital Banking di BBVA in Italia, aggiungendo che "recentemente, BBVA ha introdotto nella sua offerta i mutui, che "stanno andando bene", e che, come gli altri prodotti dell’offerta, offrono comodità e convenienza a chi desidera acquistare una casa. BBVA finanzia fino all'80% del valore della prima casa e fino al 70% per la seconda. I tassi d’interesse sono molto competitivi e allineati al mercato italiano", ha concluso Lipúzcoa.