G.M. Leather, KT&Partners avvia copertura con Add e TP a 4,88 euro

G.M. Leather

(Teleborsa) - KT&Partners hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, con raccomandazione "" e fair value diper azione, per un potenziale upside del +328%.Le proiezioni finanziarie per il periodo 2024-2027 riflettono uno, i cui ricavi dovrebbero crescere in modo significativo, da 24,7 milioni di euro nel 2023 a 43,2 milioni di euro nel 2027, spinti da una maggiore esposizione al settore del lusso. Al contrario, si prevede che i ricavi dei prodotti semilavorati scenderanno da 16,2 milioni di euro nel 2023 a 14,4 milioni di euro nel 2027. Nel complesso, si prevede che isaliranno da 41,7 milioni di euro nel 2023 a 58,8 milioni di euro nel 2027, con un CAGR del 9%.KT&Partners prevede che l'raddoppierà, passando da 6,2 milioni di euro nel 2023 a 13,5 milioni di euro nel 2027, con margini in espansione dal 14,8% al 23%, spinti da efficienze operative e costi stabili. Si prevede che ildiminuirà in modo significativo, da 25,7 milioni di euro nel 2023 a 2,9 milioni di euro nel 2027, grazie alla forte generazione di cassa, al miglioramento della redditività e al capex limitato.