Bank of Canada taglia tassi per quarto meeting consecutivo: oggi di 50 punti base

(Teleborsa) -, con il tasso di sconto al 4% e il tasso di deposito al 3,75%. Si tratta delladel costo del denaro, peraltro attesa dagli analisti, anche i tre precedenti erano stati più contenuti di 25 punti base (questo è stato di 50 punti base). La banca sta inoltre continuando la sua politica di normalizzazione del bilancio.La banca prevede una crescita del PIL dell'1,2% nel 2024, del 2,1% nel 2025 e del 2,3% nel 2026. Con il rafforzamento dell'economia, l'eccesso di offerta viene gradualmente assorbito. L'inflazione è diminuita in modo significativo dal 2,7% di giugno all'1,6% di settembre. Le misure preferite dalla banca centrale per l'inflazione di fondo sono ora inferiori al 2,5%. Con pressioni inflazionistiche non più generalizzate, le aspettative di inflazione delle imprese e dei consumatori si sono ampiamente normalizzate.Con l'inflazione ora tornata intorno all'obiettivo del 2%, il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre il tasso di riferimento di 50 punti base"Se l'economia evolverà in linea con le nostre ultime previsioni,- si legge nella nota della Bank of Canada - Tuttavia, i tempi e il ritmo di ulteriori riduzioni del tasso di riferimento saranno guidati dalle informazioni in arrivo e dalla nostra valutazione delle implicazioni per le prospettive di inflazione. Prenderemo decisioni una riunione alla volta".