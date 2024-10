Gallerie Sonore: un viaggio musicale tra arte e suono con Davide Boosta Dileo a Napoli

(Teleborsa) -, nella sede di, si terrà il secondo concerto del progetto ‘’ in collaborazione conDavide Dileo è stato coinvolto in un lavoro di ricerca tra le collezioni divisitando le 4 sedi di Gallerie d’Italia –– e selezionando alcune specifiche opere pittoriche, scultoree e fotografiche individuate all’interno di, che è diventato una fonte di ispirazione per la composizione di quattro opere musicali, dedicate a ciascuna sede.Un vero e proprio Tour che ha preso il via da Vicenza il 10 ottobre, dove arte e musica si fondono e l’artista interagisce con il pubblico in un costante dialogo. Le tappe in programma sono Napoli (25 ottobre), Torino (29 ottobre) e Milano (22 novembre).La serata napoletana sarà dedicata al. La scultura e l’arte di Gemito sono coetanee della consacrazione della canzone napoletana all’inizio del secolo scorso. Nella sofferenza del tratto si ritrova la dolcezza disperata suggerita dalla poetica della musica dell’epoca. "" è una canzone, coeva del ritratto, e il testo di Murolo ci restituisce una sinestesia di sensazioni. La musica viene dilatata quasi all’estremo per accompagnare la profondità del tratto e di quello che restituisce.Gallerie Sonore mira a creare un’esperienza immersiva e trasversale, legando le quattro sedi di Gallerie d’Italia sotto la medesima matrice di interpretazione artistica attraverso il medium del suono.dichiara: "La collaborazione con Davide nasce per, delle collezioni d’arte e di opere iconiche. L’iniziativa conferma la vocazione di aprirsi alla musica, non solo ospitando concerti, performance e momenti di improvvisazione sonora. Questa tournée italiana in quattro date è une nel contributo a scrivere la nuova definizione di museo come spazio attuale, vivo e sempre capace di sperimentare".afferma: "Il progetto nasce dall’idea che. Gallerie Sonore è un progetto di sinestesia completa – di sonificazione della collezione – che dimostra la lungimiranza di Intesa Sanpaolo nel supportare le arti nella loro complessità. Il suono, effimero nella sua forma – eppure tangibile e universale, non è un semplice accompagnamento, ma parte integrante dell'esperienza museale. Gallerie Sonore è questo, l’invito a sentire l’arte".