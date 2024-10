Private Banking, nel 1° semestre raccolta sale a 1196 miliardi oltre attese

(Teleborsa) -il primo semestre si chiude nel, con un forte, anche a seguito dell'ingresso di. È quanto emerge dai dati consuntivi al 30 giugno 2024 del mercato servito, rilevati dall’Ufficio Studi dell’Associazione Italiana Private Banking ().Le masse gestite alla fine del 1° semestre hanno raggiunto irispetto ai 1.171 miliardi registrati alla fine di marzo 2024. Un dato cheper fine anno, quando la cifra si sarebbe dovuta fermare a 1.184 miliardi."Il Private Banking continua a crescere e si avvicina alla soglia dei 1.200 miliardi di masse, anticipando di sei mesi le aspettative per fine anno. Un risultato frutto di un modello di servizio distintivo e di successo, fondato sulla consulenza professionale e la centralità del Banker, come testimonia l’importante ingresso di nuovi player e una raccolta netta in forte aumento", ha commentato, Presidente AIPB.hanno avuto dinamiche positive, in linea con le aspettative, ma la perfoamcne è stta favorita soprattutto dall’nel mercato Private, con undi euro, che ha consentito di superare le stime in soli sei mesi.Lodel secondo trimestre dell’anno è stato caratterizzato da unadei mercati azionari, specialmente per quello europeo e italiano, mentre quello statunitense ha registrato una performance più positiva. I tassi di riferimento dellahanno visto un, prima del taglio avvenuto a giugno per la BCE, mentre la Fed ha proseguito nel suo attendismo., la dinamica del mercato servito dal Private Banking in Italia è stata influenzata molto positivamente dalla, in sensibile incremento rispetto ai trimestri precedenti, mentreha portato un minor contributo nei confronti degli ultimi periodi (contro i +32 miliardi del primo trimestre dell'anno).Allargando l’orizzonte all’intero, si delinea una variazione positiva del +8,5% rispetto a fine 2023 in termini di AuM. La, cresciuta dii, ha raggiunto in soli sei mesi l’80% di quanto registrato nell’intero anno precedente.ha contribuito positivamente per, in linea con l’anno precedente, mentre i cambiamenti organizzativi sono stati molto rilevanti nel determinare la dinamica di crescita dell’industria nel periodo (+28 mld).Nel secondo trimestre si registra unadel Private Banking, nonostante il rallentamento della crescitaè stato registra to dai(+9,3 miliardi), seguiti dai(+5,7 mld) e dalle(+3,8 mld).Anche la(+4 mld), mentre ivedono una variazione minima (+1,6 mld), seguita da quella di(+1,4 mld). In leggera diminuzione invece le(-0,8 mld)., la composizione del portafoglio sembra stabilizzarsi:di circa il 2,5%,che si ferma a +0,7%. In particolare, la raccolta diretta e l’amministrato crescono soprattutto grazie alla raccolta netta, mentre nel comparto gestito, l’aumento è distribuito equamente tra effetto mercato e raccolta netta.Nel secondo trimestre lacresce del 2,7%, arrivando a: un incremento distribuito in egual misura tra(+2,5%)(+2,7%), facendo rimanere stabile la composizione del comparto. Laaumenta in maniera rilevante, trainata dai(obbligazioni +4,8% e titoli di stato +5%), mentre leleggermente (-0,6%), perdendo 4pp in 12 mesi in termini di peso sul comparto., invece, guadagno leggermente (+0,2%), portandosi circa al 5%. Prosegue la(+2,4%), grazie ad un risultato pressoché identico tra gestioni patrimoniali (+2,3%) e fondi comuni d’investimento (+2,2%), con la composizione che rimane stabile.