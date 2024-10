Assogestioni, a settembre raccolta positiva per 869 milioni

(Teleborsa) - Ilha raccolto 869 milioni di euro a settembre, mentre ilè salito a 2.434 miliardi euro dai 2.406 miliardi del mese precedente, sostenuto da un effetto performance positivo di +1,1%. Lo segnalano i dati preliminari della mappa mensile dielaborata dall’Ufficio Studi dell’Associazione.Per quanto riguarda il fronte a maggiore partecipazione, quello dei, la raccolta netta del mese è stata di 632 milioni di euro. In particolare, la spinta deiha contribuito con 2,38 miliardi euro di afflussi. Ihanno attratto 791 milioni di euro, mentrehanno registrato deflussi rispettivamente per 826 e 440 milioni euro. L’effetto performance sui soli fondi aperti è stato stimato dall’ufficio studi in +0,9%.A settembre è risultata positiva anche la(+84 milioni euro) e delle gestioni di portafoglio retail (+659 milioni euro). Ha chiuso in rosso per 506 milioni euro la voce sulle gp istituzionali.