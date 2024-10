Ecomembrane, closing della cessione di diritti su impianto fotovoltaico per 2,1 milioni di euro

Ecomembrane

(Teleborsa) -, società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha comunicato che la controllata SBS Solar haper lo sviluppo, la costruzione e lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico di capacità produttiva prevista di circa 10 MWp, sito in Lombardia, sottoscritto con Romea S.r.l., realtà riferibile al Gruppo Bluenergy-Gas Sales.Il corrispettivo per la cessione dei diritti sul progetto ammonta a circaoltre Iva di legge; il trasferimento è soggetto al mancato avveramento di determinate condizioni risolutive tipiche per operazioni similari.