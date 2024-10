Sparkle: al via la suite di prodotti Network as a Service (NaaS) con il lancio del servizio Quantum-Safe over Internet

(Teleborsa) -primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia l’avvio in preordine del, primo prodotto della suitecui seguiranno a breve altri casi d’uso. L’annuncio è stato dato durante ildell’associazione internazionalein corso a Dallas, dove Sparkle sta presentando alla industry le funzionalità del servizio con delle demo live.La realizzazione di connessioni sicure dal punto di vista quantistico rappresenta un. La soluzione, già testata su VPN internazionale tra Italia e Germania e sulla rete metropolitana in fibra ottica di Sparkle ad Atene, permette alle aziende di usufruire di un accesso a Internet on demand protetto dalla crittografia post-quantistica.Grazie all’approccio "", i clienti avranno l’opportunità di utilizzare il servizio tramite un portale dedicato, o via API, in modo agile, flessibile e completamente automatizzato. Il servizio QSI, attualmente disponibile in pre-order nei punti di presenza di Parigi, Londra e Atene, consentirà ai clienti di, realizzare connessioni tra le proprie sedi, e fruire di risorse in cloud con la garanzia di sicurezza da attacchi quantistici."In un mondo in rapida evoluzione, sempre più interconnesso e supportato dall’intelligenza artificiale, l’esperienza digitale, la certificazione e la sicurezza dei dati sono continuamente messi a dura prova", ha dichiarato. "Quantum-safe over Internetposizionando Sparkle all’avanguardia nella protezione delle comunicazioni dai rischi legati all’avvento del quantum computing".