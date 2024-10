Tpl, nuovo sciopero di bus e metro a Roma. L'8 novembre sciopero nazionale

(Teleborsa) - Nuovo sciopero dei. Questa volta la mobilitazione riguarderà solo la città di. Le segreterie regionali di Usb lavoro Privato e Orsa hanno, infatti, proclamato uno stop di 24 ore inper lunedì 28 ottobre, che coinvolgerà autobus, filobus, metropolitane, tram della capitale e la ferrotramvia Termini-Centocelle. L'agenzia di trasporto pubblico della Capitale ha fatto sapere che il servizio sarà garantito esclusivamente durante le: quindi da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59."Basta con iinsostenibili, vogliamodel personale,, salute del personale con interventi su mezzi, ambienti di lavoro e gallerie delle metropolitane salubri", hanno spiegato le due sigle sindacali.L'prossimo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno già indetto uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale senza fasce di garanzia, "per sollecitare il rinnovo del contratto di settore scaduto da dieci mesi". Le stesse sigle sindacali hanno organizzato una conferenza stampa per martedì 29 ottobre in cui illustreranno lee ledella mobilitazione dell'8 novembre ma anche per esprimere le loro perplessità sulla manovra."Ci preoccupa la totale assenza, nelle misure previste dalla finanziaria, di un qualsiasi aumento delper il trasporto pubblico locale", ha dichiarato il segretario nazionale della Filt Cgil, Eugenio Stanziale. "Non finanziare con risorse aggiuntive, in una fase delicata di rinnovo contrattuale, il fondo, dimostra la colpevole volontà da parte di questo esecutivo di non assicurare ai cittadini un servizio adeguato", ha aggiunto.Anche ledel settore – Agens, Anav e Asstra – hanno definito la misura diprevista nella manovra per il solo anno 2025 "ampiamente insufficiente rispetto alle esigenze del trasporto pubblico locale". "La dotazione del Fondo nazionale trasporti - hanno sottolineato - ha subito, per effetto dell'elevata inflazione di questi ultimi anni, una diminuzione in termini reali di circaall'anno, oltre le riduzioni dei ricavi del traffico". Le associazioni hanno quindi chiesto che in fase di approvazione parlamentare la dotazione per il Tpl "sia significativamente incrementata e resa stabile".