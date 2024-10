Andamento positivo per l'indice delle società High Tech italiane (+1,09%), seduta effervescente per ITway

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Andamento rialzista per il, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'Ilha aperto a 107.305,1, in crescita dell'1,09% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'è stabile a 1.026, dopo aver avviato la seduta a 1.028.Tra i titoli del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,60% sui valori precedenti.Tra leitaliane, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,49%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,96%.Tra ledi Piazza Affari, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 20,28%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,40%.Bene, con un rialzo del 2,45%.