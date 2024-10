Balneari, fuori dalla Bolkestein i circoli sportivi

(Teleborsa) -sulla concorrenza migliaia disituati nei pressi di lidi marini e corsi fluviali e lacustri. Le Commissioni Giustizia e Finanze della Camera, con una votazione last minute, hanno infatti approvato il cosiddetto, scaturito dall'accordo faticosamente raggiunto con la Commissione europea, che ha consentito alle commissioni di, che ora va in Aula., in base agli accordi raggiunti con l'Ue, riguardae, federazioni sportive, enti di promozione, che svolgono attività sportive in via stabile e principale, a condizione che usino il demanio marittimo per attività cone non per attività di tipo economico, che possono essere solo subordinate e strumentali all'attività principale.Più in generale, è, dato limite oltre la quale scatteranno ole gare per l'aggiudicazione delle nuove concessioni in via competitiva. La norma prevede anche indennizzi per i concessionari uscenti e(tende da sole, gazebo e cabine, ma anche roulotte e prefabbricati usati ad ufficio, per l'attività principale o come depositi e magazzini), che potranno rimanere anche al di fuori della stagione balneare in attesa dell'esito delle gare.Nonostante l'intesa raggiunta fra i gruppi parlamentari e con la Ue,la norma, che viene accusata dal M5S di mascherare un condono contra legem. Norma che invece la, che si è spesa per questo emendamento, saluta comea favore di"chi ha investito nella propria attività".