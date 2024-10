Tassi, atteso andamento decrescente per Euribor ed Eurirs nel resto dell'anno

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - La riduzione dei tassi ufficiali da parte della BCE ha generato une nel corso della restante parte dell'anno è atteso un andamento decrescente sia per i tassi Euribor sia per quelli Eurirs: i primi dovrebbero continuare la fase discendente anche fino a giugno 2025, mentre i secondi, nel corso del prossimo anno dovrebbero mostrare punti di svolta al rialzo. È quanto affermato dagli economisti diin un report sul mercato residenziale italiano.Secondo gli ultimi dati pubblicati nell'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate, in Italiarispetto allo stesso periodo del 2023. Un aumento modesto ma significativo, che ha invertito un trend negativo che aveva caratterizzato lo scorso anno e anche il 1° trimestre 2024. Le compravendite residenziali, infatti, nel 2023 hanno subìto un calo di circa il 10% e nei primi tre mesi di quest'anno la flessione è stata del 7%. Il progresso ha riguardato gran parte delle aree territoriali, seppure con intensità leggermente diversa.Cambia la tendenza anche nel segmento delle locazioni, sul quale si sono spostati molti italiani che hanno preferito rimandare l'acquisto negli ultimi semestri. "L'aumento dei prezzi, il caro mutui, la situazione geopolitica internazionale sempre meno chiara ha", sottolinea Intesa Sanpaolo. Nel 2° trimestre del 2024 sono state locate poco più di 202 mila abitazioni, il 2,7% in meno rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. La flessione colpisce più o meno nella stessa misura le residenze ubicate in comuni ad alta intensità abitativa e in comuni che non lo sono.Secondo i dati Nomisma pubblicati nell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare di luglio, che esamina i dati delle 13 maggiori città italiane, il, compresi tra 780-830 euro al mese in media. All'estremo opposto si collocano i mercati di Catania, Palermo, Torino e Bari con canoni medi compresi tra 450-520 euro al mese.Da metà settembre ihannosul graduale rafforzarsi delle attese, poi confermate dall'effettivo esito della riunione di ottobre, di tagli più ravvicinati da parte della BCE. I tassi Eurirs a 5, 10 e a 30 anni sono rimasti invece sostanzialmente invariati.Riguardo alle prospettive, Intesa Sanpaolo ritiene che i; in tale occasione, inoltre, le nuove previsioni dello staff potrebbero anche portare un mutamento dell'indirizzo sui tassi (che ad ottobre non è stato esplicitato in quanto si è preferito mantenere un atteggiamento dipendente dai dati). Per il 2025, comunque sia, Intesa Sanpaolo si attende altre due riduzioni da un quarto di punto da parte della banca centrale: queste dovrebbero avvenire a marzo e aprile, a meno che la pubblicazione di nuovi dati deludenti sul piano della crescita non induca l'autorità monetaria ad avvicinare gli interventi.Questo contesto dovrebbe quindi determinare nel corso della restante parte dell'anno un andamento decrescente sia per i tassi Euribor sia per quelli Eurirs: i primi dovrebbero continuare la fase discendente anche fino a giugno 2025, mentre i secondi, nel corso del prossimo anno dovrebbero mostrare punti di svolta al rialzo. Tali inversioni si collocheranno probabilmente nel 2° trimestre per i tassi a 2 e a 5 anni e già nel 1° trimestre per quelli a 10 e 30 anni. Questo quadro previsionale rende