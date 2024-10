Alluvioni in Liguria: BPER stanzia 100 milioni

BPER

(Teleborsa) -che hanno subito pesanti danniprovocati dal maltempo che ha colpito nelle ultime ore la regione Liguria.Nello specifico,i: fino a 50 mila euro per i privati e 1 milione di euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 60 mesi, a condizioni dedicate. Inoltre, BPER si rende disponibile ad esaminare le richieste di sospensione dei finanziamenti, in accordo con le misure governative che verranno eventualmente attuate al riguardo.. Con il nostro sostegno intendiamo offrire un aiuto concreto a famiglie e imprese che hanno subito rilevanti danni, nella speranza di poter contribuire a un rapido ritorno alla normaità”, ha dichiarato, responsabile della Direzione Regionale Liguria di BPER.