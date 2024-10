Eventi e scadenze del 30 ottobre 2024

Lunedì 21/10/2024

Giovedì 24/10/2024

Lunedì 28/10/2024

Martedì 29/10/2024

Mercoledì 30/10/2024

(Teleborsa) -- Cali, Colombia - All'evento si riuniranno leader mondiali, rappresentanti di governi, capi di Stato, associazioni ambientaliste provenienti da tutto il mondo, per promuovere strategie globali per proteggere gli ecosistemi e garantire un futuro sostenibile- Festival della Scienza di Genova: 22ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali- Milano, sede Borsa Italiana - Conferenza internazionale di private equity e venture capital che riunirà oltre 500 professionisti del settore, inclusi investitori e gestori di fondi provenienti da Europa, MENA e Nord America, interessati alla regione del Mediterraneo. L'evento si svolge sotto il patrocinio della Città di Milano- Palazzo della Gran Guardia, Verona - Evento di riferimento nazionale per bancari e consulenti finanziari indipendenti. Tra gli ospiti d’onore ci sarà Carlo Cottarelli che porterà la sua esperienza e visione sul futuro dell'economia- Fiera Milano City - Appuntamento dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup- Rio de Janeiro - Riunione congiunta dei ministri delle Finanze e della Salute del G20. Partecipa il ministro Giorgetti in videocollegamento il 31 ottobre- Inizia la riunione di politica monetaria08:50 -- Allianz MiCo, Milano - Grande hub di networking tecnologico per il mondo del Retail. Economia circolare, Next Gen, AI, Made in Italy, Retail Media & Gender Equality saranno alcune tematiche che verranno affrontate. Presentazione di dati in anteprima su consumi e spesa degli italiani oggi e nel 2025. Sul palco BVA Doxa, KPMG, Retail Institute e Ipsos09:00 -- Napoli - Lo "Shipday24 - La nave nel futuro" di Confitarma, sarà l'occasione per incontrare le imprese di navigazione leader nazionali e internazionali dei diversi settori del trasporto di merci e passeggeri nonché dei servizi alla navigazione e si terrà presso la Stazione Marittima di Napoli e su nave Costa Smeralda09:00 -- Montecitorio - Le Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, svolgono le audizioni di Fismic Confsal, AQCF-R e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM e UGL Metalmeccanici sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia09:30 -- Napoli - La presentazione del Rapporto annuale INPS, uno dei più importanti documenti sullo stato del welfare e delle politiche socio-assistenziali e previdenziali del Paese, è organizzata dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con l’INPS. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente e la DG dell'INPS e il Rettore della Federico II10:00 -- Roma, Palazzo Wedekind - Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS presenta il Rendiconto Sociale 2023. Il documento sarà illustrato dal Presidente del CIV, Roberto Ghiselli. Interverranno Valeria Vittimberga (DG INPS), Walter Rizzetto (Presidente della Commissione lavoro e politiche sociali della Camera) e Mariolina Castellone (Vice Presidente del Senato)10:30 -- Senato della Repubblica, Roma - Presentazione dei risultati della 3ª edizione di Edufin Index, progetto di Alleanza Assicurazioni11:00 -- Palazzo Doria Pamphilj, Roma - Il titolo dell'Assemblea sarà "Investire sul valore sociale", per riflettere sull'impatto sociale legato all'industria del real estate. Tra gli interventi, il Ministro Alberti Casellati, i Viceministri Leo e Rixi, il Direttore dell'Agenzia del Demanio e il Presidente di Confindustria Assoimmobiliare11:00 -- Palazzo del Quirinale - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al merito del Lavoro” ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 202411:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 202411:00 -- Torino - Presentazione dell’Osservatorio sulla Componentistica automotive italiana e sui Servizi per la Mobilità (Edizione 2024), report annuale a cura di ANFIA e della Camera di commercio di Torino che fornisce i numeri (aziende, dipendenti e fatturato del settore) e analizza i principali trend del comparto- Asta medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione del 3° trimestre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive III trimestre esercizio 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati del III trimestre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi consolidati nei primi 9 mesi dell’esercizio 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive