Banca d'Italia, Panetta: sistema bancario italiano ben capitalizzato e redditizio

(Teleborsa) - "Il flusso annuo di risparmio privato supera oggi i, un quinto del reddito nazionale ma solo parte di esso finanzia gli investimenti in Italia. Nel quinquennio precedente la pandemia le risorse interne impiegate all’estero erano in media il 2,5% del PIL; se utilizzate per finanziare capitale produttivo in Italia, avrebbero accresciuto glidi quasi un quinto". È il messaggio lanciato dal Governatore della Banca d'Italia,, nel suo intervento alla 100a Giornata Mondiale del Risparmio organizzata da Acri."Laè la prima– ha poi sottolineato il Governatore –. Negli ultimi anni l’economia italiana ha mostrato incoraggianti segni di miglioramento. Preoccupano adesso ledi più lungo periodo: i conflitti, la frammentazione del commercio globale, le divisioni in blocchi, la decrescita demografica".In tema di, il Governatore ha affermato che "ilè oggi ben capitalizzato e redditizio. In prospettiva, l’elevatae la prevedibile riduzione della redditività potranno spingere le banche verso, anche su base transfrontaliera". "La finanza non bancaria agevola la diversificazione del risparmio ed è fonte privilegiata per il finanziamento di progetti innovativi – ha quindi aggiunto –. Occorre però rafforzare e rendere più omogenee tra paesi le norme e le prassi di supervisione sugli intermediari non bancari".Per quanto riguarda invece lae la salvaguardia del risparmio, Panetta ha elogiato il lavoro della BCE che "ha difeso il valore reale del risparmio con una decisa stretta monetaria. Le migliori prospettive dihanno poi consentito una riduzione del tasso di riferimento ma le condizioni monetarie rimangono restrittive e richiedono ulteriori riduzioni". "Occorre porre attenzione alla fiacchezza dell’economia reale: in assenza di una, si correrebbe il rischio di spingere l’inflazione ben sotto l’obiettivo. Una situazione che la politica monetaria faticherebbe a contrastare e che va evitata", ha aggiunto."La protezione del risparmio si attua anche accrescendo ledei cittadini in campo economico e finanziario, proteggendo il sistema finanziario dal riciclaggio di denaro o dal finanziamento del terrorismo, contrastando i rischi cibernetici per le infrastrutture finanziarie e di mercato e vigilando affinché gli intermediari finanziari adottino le misure necessarie", ha sottolineato Panetta.