Industria, Istat: ad agosto fatturato in calo (-4,6% annuo)

(Teleborsa) - "Ad agosto, seppure in attenuazione rispetto al mese precedente, prosegue per il quarto mese consecutivo il calo congiunturale del fatturato dell'industria. L'indice in valore, al netto dei fattori stagionali, si attesta sul livello più basso da gennaio 2022, mentre per i volumi si colloca sul livello minimo da gennaio 2021. Anche nel settore dei servizi si osserva una flessione congiunturale, dopo l'incremento dello scorso mese. Solo i servizi di alloggio e ristorazione registrano ad agosto un lieve aumento su base mensile. Anche in termini tendenziali e al netto degli effetti di calendario si registra una flessione nei servizi e si conferma una persistente dinamica negativa per il comparto industriale". Lo comunica l'nel commento alAd agosto l'Istat stima che il, al netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali dello 0,1% in valore e dello 0,7% in volume. Si registrano – si legge nel report – flessioni dello 0,5% sul mercato interno (-0,7% in volume) ed incrementi dello 0,4% sul mercato estero (-0,8% in volume). Per ilsi osserva una diminuzione della stessa intensità sia in valore sia in volume (-2,0%), con dinamiche negative nel commercio all'ingrosso (-2,6% in valore e -2,5% in volume) e negli altri servizi (-1,3% in valore e -1,9% in volume).Gli indici destagionalizzati del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano ad agosto un(+5,7%), per i(+0,8%) e per i(+0,4%), mentre risultano(-2,3%).Nel, in termini congiunturali, il, al netto dei fattori stagionali, registra un calo sia in valore (-1,2%) sia in volume (-1,4%). Nello stesso arco temporale anche il fatturato dei servizi diminuisce sia in valore (-0,1%) sia in volume (-0,7%).Su base tendenziale, ad agosto 2024, il, corretto per gli effetti di calendario, registra unasia in, sintesi di diminuzioni del 5,0% sul mercato interno (-4,2% in volume) e del 3,8% su quello estero (-2,6% in volume). I giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 22 di agosto 2023.Gli indici corretti per gli effetti di calendario del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano ad agosto un marcato calo tendenziale per i beni strumentali (-8,7%) e per i beni intermedi (-5,8%) e flessioni più contenute per l'energia (-2,8%) e per i beni di consumo (-0,6%).Neisi registrano diminuzioni tendenziali del 2,0% in valore e del 4,0% in volume. Si rilevano flessioni del 4,2% nel commercio all'ingrosso (-3,7% in volume) e un incremento dello 0,3% negli altri servizi (-4,0% in volume).