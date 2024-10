Materie prime critiche, sostenibilità e arte: Iren protagonista a Ecomondo 2024

Iren

(Teleborsa) -la manifestazione di riferimento per la cultura della transizione ecologica e dell’economia circolare, che si terrà dal 5 all’8 novembre al Quartiere Fieristico di Rimini.sono diverse le iniziative che verranno realizzate dala testimonianza dell’impegno verso la sostenibilità, traguardo primario del proprio Piano Industriale al 2030. Al centro del palinsesto delle iniziative verranno approfondire tematiche come l’educazione ambientale, il riciclo dei rifiuti e le materie prime critiche, anche con l’ausilio dell’arte e della creatività.verrà inaugurata il 5 novembre alle ore 11:30, all’interno dello stand Iren (Padiglione D1 - 166), dal presidente Luca Dal Fabbro e dall’amministratore delegato Gianluca Bufo. Ad accompagnare il momento inaugurale sarà il concerto della Gaudats Junk Band: il progetto musicale di Daniele Guidotti sarà in grado di cA seguire, alle ore 16:45 verrà illustrata La roadmap italiana per le materie prime critiche: un evento per presentare i risultati dell’ultimo studio, realizzato in collaborazione con Thesulle strategie per sostenere la competitività industriale del Paese a partire dalle opportunità offerte dalle Materie Prime Critiche, con la partecipazione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, di Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren, e di Lucia Leonessi, Direttore Generale di Confindustria Cisambiente.al centro degli eventi del 6 novembre: con l’iniziativa L'Educazione ambientale spiegata alle nuove generazioni. In collaborazione con l’Area Tecnica di Confindustria Cisambiente, Iren accoglierà alcune classi per illustrare le azioni dedicate al recupero dei rifiuti, in un viaggio alla scoperta del modello più efficiente di economia circolare in Italia.invece, spazio alle buone pratiche innovative con l’appuntamento “Best practice per la trasformazione del gas di discarica in biometano: il nuovo accordo fra CSAI e Waga Energy”.Nello stesso pomeriggio, intorno alle ore 15,30, farà tappa nello stand la- Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2024, la campagna di comunicazione ambientale promossa dalla Commissione Europea per una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti, con un evento promosso da Iren, storico partner della SERR, e AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale).Giovedì 7 novembre lo sguardo sarà rivolto alla gestione virtuosa della supply chain, con l’incontro “Appalti & catena di fornitura, due prospettive per la gestione sostenibile”, a cura di Alfa Solutions, società del Gruppo Iren partner di imprese private e Pubbliche Amministrazioni sui temi ESG. Selina Xerra, Direttore Corporate Social Responsibility del Gruppo, illustrerà gli strumenti più efficaci per contrastare tale fenomeno. Nel pomeriggio, infine, si terrà un approfondimento sull’apicultura urbana quale esperienza virtuosa di tutela della biodiversità, a partire dai tre casi di installazione di alveari negli impianti di trattamento dei rifiuti di Iren.à: all’interno dello stand svetterà infatti La Torre, realizzata in collaborazione con l’illustratore Francesco Caporale, in arte “Fra”. L’installazione, realizzata in poliuretano espanso e pallet riciclati provenienti dagli impianti del Gruppo – rispettivamente ReMat, in provincia di Torino, e Circular Wood a Vercelli, sosterrà quattro tele che verranno decorate dall’artista proprio nei giorni della manifestazione, attraverso il suo stile distintivo, il Doodle. Questa forma stilistica, letteralmente “scarabocchio”, si sposa perfettamente con i principi di sostenibilità che caratterizzano la presenza di Iren a Ecomondo, così come gli obiettivi strategici dell’azienda, poiché non richiede l’uso di strumenti e materiali complessi, rendendola una tecnica accessibile e sostenibile. I quattro lati della torre verranno quindi decorati, ogni giorno, seguendo i temi portanti degli appuntamenti ospitati dallo stand Iren.