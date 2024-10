Seduta molto negativa per il settore utility italiano (-1,56%), scambi negativi per ERG

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha chiuso la giornata a quota 39.082,4 con una perdita di 617,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 397, dopo una partenza a 400.Tra i titoli del, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento del 3,19%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo del 2,11%.Performance infelice per, che chiude la giornata del 31 ottobre con una variazione percentuale negativa dell'1,31% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, risultato negativo per, con una flessione del 2,13%.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 31 ottobre con una variazione percentuale negativa dell'1,24% rispetto alla seduta precedente.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,03%.