Apple, UE: sistema operativo iPadOS deve rispettare Digital Markets Act

Apple

(Teleborsa) -devepertinenti ai sensi del(DMA). Lo afferma la Commissione europea, ricordando che ad aprile 2024 ha aggiunto iPadOS di Apple all'elenco dei servizi di piattaforma core per i quali Apple è designata come gatekeeper.Apple deve, tra le altre cose, consentire agli utenti di, consentire app store alternativi sul suo sistema operativo e consentire ai dispositivi accessori, come cuffie e penne intelligenti, di accedere in modo efficace alle funzionalità di iPadOS.Il 1° novembre, Apple ha pubblicato unche descrive in dettaglio le misure adottate per iPadOS per conformarsi al DMA. La Commissione valuterà ora attentamente se le misure adottate per iPadOS siano efficaci nel rispettare gli obblighi DMA.Se la Commissione conclude che le soluzioni Apple non sono conformi al DMA, adotteràcome previsto dal DMA.