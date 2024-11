Eviso

I.M.D. International Medical Devices

(Teleborsa) - Il2024 in Borsa Italiana staccano la cedola delle seguenti società:ISIN: IT0005430936Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,045 EURData di pagamento: 06/11/2024ISIN: IT0005549255Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 06/11/2024