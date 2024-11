Tamburi sale al 10,5% del capitale sociale con il buyback

Tamburi

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 28 ottobre all'1 novembre 2024, complessivamente(pari allo 0,034% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,7792 euro, per undiAll’1 novembre quindi, la investment e merchant bank indipendente e diversificata ha in portafoglio 19.366.444 azioni proprie, pari al 10,504% del capitale sociale.Intanto, in Borsa,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 8,61 euro, con un calo dello 0,58%.