Affitti in calo a ottobre (ma +10,6% su base annua)

(Teleborsa) - Ad ottobre,, un segnale di battuta d’arresto che porta il costo medio a 14 euro al metro quadro. Tuttavia, nonostante questa contrazione mensile, il report sugli affitti di idealista rivela un forte incremento delsi inserisce in un contesto contrastante, in cui i principali mercati urbani registrano significativi incrementi dei canoni di affitto, seguita da Firenze (3,1%), Bologna (2,9%) e Torino (2,5%). Anche Roma e Milano mostrano segnali positivi, con rialzi rispettivamente dell'1,7% e dello 0,7%.Nel mese di ottobreun calo dei prezzi degli affitti. I ribassi più significativi si sono verificati nelle province di Latina (-15,3%), Massa Carrara (-12,2%), Udine (-11,9%), Caltanissetta (-10,6%) e Nuoro (-10,2%). Al contrario, alcuni territori hanno visto aumenti: Sondrio ha segnato un incremento dell'8,4%, seguita da Mantova con un 4,6% e Asti con un 4,5%. Nella provincia di Milano si è registrato un modesto aumento dello 0,6%, mentre nell’area metropolitana di Roma c’è stato un calo mensile del 2,9%.Belluno si attesta come la provincia più costosa d'Italia, con un prezzo medio di 31,5 euro al metro quadrato. Seguono Lucca (31,3 euro/m²), Rimini (28,9 euro/m²) e Milano (22,2 euro/m²). Dall'altra parte della classifica, Caltanissetta (5,2 euro/m²), Enna (5,3 euro/m²).con le sole eccezioni di Piemonte (2,6%), Trentino-Alto Adige (0,4%), Umbria (0,3%) e Lombardia (0,1%) che presentano degli aumenti.