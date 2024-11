Altea Green Power, crescita a doppia cifra primi nove mesi. Di Pascale: confermiamo target e guidance piano

Altea Green Power

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno contotali compresi tra € 20,0 e 20,5 milioni, registrando un’importantecrescita di oltre il 69% rispetto agli € 11,8 milioni al 30 settembre 2023.L’ EBITDA è compreso tra € 11,0 e 11,5 milioni, con un significativo incremento di oltre il 107% rispetto ai € 5,3 milioni al 30 settembre 2023 e che fa registrare un EBITDA Margin di circa il 55% (45% al 30 settembre 2023 .è pari a € 8,6 milioni (cash negative) rispetto a € 4,4 milioni (cash negative) al 31 dicembre 2023. L’indebitamento finanziario netto dei primi nove mesi 2024 è stato impattato dal pagamento del debito tributario per circa € 4,5 milioni effettuato nel terzo trimestre, nonché dal ritardato incasso per oltre € 3,0 milioni di fatture previste nel terzo trimestre e successivamente incassate ad ottobre 2024.Ilal 30 settembre 2024 ha superato il valore di € 150 milioni., ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti degli ottimi risultarti di questo terzo trimestre, in linea con le nostre aspettative.e che ci consentono di registrare una crescita a doppia cifra, nonché di consolidare la posizione di Altea Green Power quale partner di riferimento nel mondo del Bess italiano e americano. L’andamento positivo degli indicatori economici e la risposta delmercato ci stimolano a raggiungere sempre nuovi e sfidanti traguardi, non ultima la scelta di intraprendere il percorso di translisting per passare al mercato principale di Borsa Italiana, segmento STAR, e ci consentono di essere ragionevolmente".