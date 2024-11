Chiude in positivo il Nikkei 225, bene anche Shenzhen e Hong Kong

Tokyo

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dell'1,11%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per, che avanza del 3,16%.Il mercato cinese guadagna sulla scia dei buoni dati sulche ha accelerato all'inizio dell'ultimo trimestre dell'anno guidato dal solido aumento delle. Seduta nei mercati asiatici comunque nel segno della cautela in attesa delledi oggi.Sale(+1,49%); in lieve ribasso(-0,47%).In frazionale calo(-0,59%); con analoga direzione, poco sotto la parità(-0,42%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,18%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,11%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,94%, mentre il rendimento deltratta 2,13%.