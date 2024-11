eBay ritorna a EICMA per il terzo anno consecutivo

(Teleborsa) - Dopo l’edizione da record del 2023,: l’Esposizione Internazionale dellesi riconferma come il contesto privilegiato per incontrare gli appassionati di motori e creare relazioni con i player di settore.Allestito nello, l’eBay Garage accoglierà professionisti, buyers e rivenditori per far conoscere le opportunità di business della categoria, uno dei segmenti più importanti per il marketplace. eBay si propone, infatti, come vero e proprio partner delle PMI operanti nel settore auto e moto, con l’obiettivo di massimizzare il successo del loroAll’interno dell’visitatori e appassionati di due ruote troveranno i totem touch screen grazie ai quali potranno navigare su eBay.it tra l’ampia offerta di ricambi e accessori per moto, ciclomotori e scooter, sia nuovi che usati, e trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per coltivare il loro interesse e dedicarsi alla manutenzione del loro mezzo.Sono infatti sempre di più i riders che amano dedicarsi alla cura della propria due ruote, come ha recentemente messo in luce la ricerca di eBay sviluppata da IPSOS 1 "": 4 italiani su 10 possiedono una moto o un motorino e, sempre 4 su 10, amano occuparsi personalmente della manutenzione ordinaria, rivolgendosi al meccanico per gli interventi più complessi.Per la metà dei motociclisti italianiè la scelta principale per l’acquisto dei pezzi di ricambio nuovi, grazie soprattutto alla convenienza economica. Seguendo il fil-rouge della passione per il "fai da te" quando si parla di due ruote, all’interno dell’eBay Garage i visitatori potranno divertirsi a rispondere ad un breve questionario sulle proprie abitudini in fatto di manutenzione e ricevere gadget speciali.Inoltre, nelle giornate diè in programma uncon un hero-seller di eBay che risponderà alle curiosità di professionisti e visitatori sul mondo del P&A di eBay e sulle molteplici possibilità che offre aprire il proprio store sul marketplace. Anche quest’anno l’eBay Garage ospiterà le "vetrine fisiche" di alcuni seller eBay con tanti oggetti, accessori e abbigliamento della categoria moto.Nelle giornate di apertura al pubblico, sono attesi all’eBay Garage: Danilo Petrucci (giovedì 7), Tony Cairoli (venerdì 8), Loris Capirossi (sabato 9) e Troy Bayliss (domenica 10). Atteso anche l’influencer Andrea Pirillo, content creator automotive e lifestyle seguito su YouTube, Instagram, TikTok e Facebook da una community di 1.3M persone, che sui suoi profili social e di eBay racconterà le tantissime attività che si terranno allo stand eBay.Oltre ad incontrare i propri idoli, gli appassionati di racing potranno mettere alla prova le proprie capacità di riders sul simulatore moto presente nell’eBay Garage: una sfida ad alto tasso di adrenalina per divertirsi e ricevere un gadget speciale. Immancabili poi il photobooth per scattare un’istantanea ricordo circondati dal mondo eBay e tanti gadget per tutti i visitatori.dichiara: "EICMA, palcoscenico internazionale delle tendenze motociclistiche, è un appuntamento immancabile e siamo felici di esserci anche quest'anno. Questo evento rappresenta il punto d'incontro tra marchi, operatori e appassionati: all'eBay Garage offriamo a tutti la possibilità di esplorare il vasto catalogo dedicato. I visitatori potranno ammirare da vicino i prodotti, mentre gli operatori professionali avranno l'occasione di scoprire e approfondire le opportunità di business offerte dalla nostra piattaforma".Per, "quella di eBay è una presenza molto dinamica, ingaggiante ed innovativa, che parla agli appassionati e che sicuramenteall’interno della nostra proposta espositiva. Contare su un importante player internazionale come eBay tra i nostri espositori è sicuramente motivo di soddisfazione e la loro scelta di tornare per il terzo anno consecutivo conferma l’attrattività, la versatilità e la rilevanza conquistata di EICMA".