Eventi e scadenze del 5 novembre 2024

Lunedì 04/11/2024

Martedì 05/11/2024

(Teleborsa) -- Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi- Auditorium Parco della Musica, Roma - Il 7° Forum Mondiale OCSE sul Benessere, promosso dal MEF e dall'ISTAT, avrà il titolo "Strengthening Well-being Approaches for a Changing World". È uno degli eventi organizzati sotto la Presidenza italiana del G7. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Giancarlo Giorgetti, il Segretario Generale dell’OCSE, Mathias Cormann, e il Presidente dell'INPS, Francesco Maria Chelli- Elezioni presidenziali- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Fiera a Rimini - Evento annuale leader nei settori della green and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. La 27ª edizione, di Italian Exhibition Group, avrà anche il Textile District, un'area tematica dedicata alla sostenibilità nel mondo della moda- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi10:00 -- Camera dei Deputati - Convegno organizzato dalla CONSOB e la Sapienza Università di Roma, con il patrocinio della Camera dei Deputati. Partecipano, tra gli altri, Paolo Savona (Presidente CONSOB) e Bruno Frattasi (DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) oltre ad autorevoli esponenti del mondo accademico e delle Istituzioni11:30 -- La Commissione Trasporti svolge l'audizione dell’AD e DG di Trenitalia, Luigi Corradi, e dell’AD e DG di Italo, Gianbattista La Rocca, sullo stato e le criticità del servizio e della rete ferroviaria11:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Segretario generale della NATO, Mark Rutte12:00 -- La Commissione Cultura della Camera svolge l’audizione del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, sulla situazione attuale e le prospettive future dell’editoria15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:00 -- Palazzo San Macuto, Roma - Evento Promosso dal Presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico ePrivato, Walter Rizzetto. Parteciperanno, tra gli altri, l'on. Walter Rizzetto, l'AD di Arca Fondi SGR, Ugo Loeser, il Vice Ministro Maurizio Leo e il Sottosegretario al Ministero del Lavoro, Claudio Durigon15:00 -- Fiera Milano Rho - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà presente all'inaugurazione della 81ª esposizione internazionale delle due ruote, EICMA17:00 -- Palazzo Chigi - Incontro sul disegno di legge di bilancio tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i rappresentanti delle sigle sindacali- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione risultati terzo trimestre 2024 alle ore 18.00, con Mario Alberto Pedranzini, Consigliere delegato e DG e Massimo Perona, CFO - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Risultati consolidati del III trimestre 2024- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30/09/2024- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive